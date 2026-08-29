Паліса поставив крапку в питанні своєї кандидатури на посла в США

Паліса пояснив, що наразі не може одночасно виконувати військову та дипломатичну службу. За його словами, це прямо суперечить законодавству.

"Згідно із законодавством, я не можу водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу", - зазначив заступник керівника ОП.

Водночас він наголосив, що не розглядає можливість звільнення з військової служби. Паліса пояснив це особистими переконаннями та ситуацією в країні.

"В той же час звільнятися з військової служби - це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, в своїй країні", - сказав він.

Таким чином, дипломатична посада наразі не є для нього варіантом. Водночас Паліса допускає можливість поїздки до США в іншому статусі.

"Тому єдиний формат, за якого я можу поїхати в США, - це навчання", - заявив він.

Хто може стати послом України в США

Посада посла України у США стала вакантною після того, як 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину. Відповідний указ глава держави підписав того ж дня.

Після цього з'явилася інформація, що Зеленський пропонував посаду колишній прем'єр-міністерці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася від пропозиції.