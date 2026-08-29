Палиса поставил точку в вопросе своей кандидатуры на посла в США

Палиса объяснил, что пока не может одновременно выполнять военную и дипломатическую службу. По его словам, это прямо противоречит законодательству.

"Согласно законодательству, я не могу одновременно выполнять и военную, и дипломатическую службу", - отметил заместитель руководителя ОП.

В то же время он подчеркнул, что не рассматривает возможность увольнения с военной службы. Палиса объяснил это личными убеждениями и ситуацией в стране.

"В то же время увольняться с военной службы - это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране", - сказал он.

Таким образом, дипломатическая должность пока не является для него вариантом. В то же время Палиса допускает возможность поездки в США в другом статусе.

"Поэтому единственный формат, за который я могу поехать в США, - это обучение", - заявил он.

Кто может стать послом Украины в США

Должность посла Украины в США стала вакантной после того, как 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину. Соответствующий указ глава государства подписал в тот же день.

После этого появилась информация, что Зеленский предлагал должность бывшей премьер-министру Юлии Свириденко. Однако она отказалась от предложения.