Паліса отримав звання бригадного генерала: що про нього відомо

Що відомо про рішення президента

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Палісі Павлу Сергійовичу - заступнику керівника Офісу президента України", - зазначено у документію

Павло Паліса обіймає посаду заступника керівника ОП з листопада 2024 року.

Чим займався Паліса в Офісі президента

На посаді заступника керівника ОП він, зокрема, працював над питаннями справедливого розподілу особового складу між бригадами та можливістю підписання мобілізованими контрактів із визначеними термінами служби.

Також раніше Палісу називали серед кандидатів на посаду керівника Офісу президента.

Що відомо про військову кар’єру Паліси

У 2023 році Павло Паліса став командиром 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та керував підрозділом під час оборони Бахмута.

Він закінчив Львівський інститут сухопутних військ, а також командно-штабний інститут Національного університету оборони України.

На початку повномасштабного вторгнення Паліса перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, але у 2022 році отримав диплом цього закладу.

У січні 2023 року військовослужбовця нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.