Паліативна медична допомога ветеранам: кому та в яких випадках надається

Паліативна допомога може надаватися людям з інсультами, онкологічними захворюваннями, розладами психіки, хронічною серцевою недостатністю, деменцією, цукровим діабетом, хворобою Альцгеймера тощо.

Як зазначають в НСЗУ, існують дві форми паліативної допомоги.

Перша надається пацієнтам удома за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям". Таких надавачів на сьогоднішній день 1058.

Друга надається у лікарні за пакетом "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям". Таких закладів зараз 725.

В рамках пакетів гарантуються наступні послуги:

проведення необхідних аналізів і обстежень (аналізи крові та сечі, глюкоза тощо);

симптоматична терапія;

киснева та респіраторна підтримка;

забезпечення асистивними засобами (крісла колісні, милиці тощо);

психологічна допомога;

послуги з реабілітації.

Мультидисциплінарна команда з паліативної допомоги приїздить до пацієнта не рідше одного разу на місяць і не рідше одного разу на тиждень зв'язується телефоном.

Щоб отримати мобільну паліативну допомогу, слід мати електронне направлення від лікаря первинної медичної допомоги або від лікуючого. Для стаціонару направлення також може видати лікар мобільної паліативної допомоги.

Допомога ветеранам російсько-української війни

Кожен громадянин може взяти участь в проекті переходу українських ветеранів від військової служби до цивільного життя. Охочі можуть подати заявку на посаду помічника ветерана. Наразі проект реалізується у 10 регіонах.

Крім того, українські ветерани і ветеранки мають право на проведення безоплатних операцій у стаціонарних умовах.

Тим часом Кабінет міністрів запустив проєкт, за яким українським ветеранам безплатно вставлятимуть зубні протези.

Раніше ветеранам також надали можливість отримати протез підвищеної функціональності.

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