Паллиативная медицинская помощь ветеранам: кому и в каких случаях предоставляется

Паллиативная помощь может предоставляться людям с инсультами, онкологическими заболеваниями, расстройствами психики, хронической сердечной недостаточностью, деменцией, сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера и тому подобное.

Как отмечают в НСЗУ, существуют две формы паллиативной помощи.

Первая предоставляется пациентам на дому в рамках пакета "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям". Таких поставщиков на сегодняшний день 1058.

Вторая предоставляется в больнице по пакету "Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям". Таких заведений сейчас 725.

В рамках пакетов гарантируются следующие услуги:

проведение необходимых анализов и обследований (анализы крови и мочи, глюкоза и т.д.);

симптоматическая терапия;

кислородная и респираторная поддержка;

обеспечение ассистивными средствами (кресла колесные, костыли и т.д.);

психологическая помощь;

услуги по реабилитации.

Мультидисциплинарная команда по паллиативной помощи приезжает к пациенту не реже одного раза в месяц и не реже одного раза в неделю связывается по телефону.

Чтобы получить мобильную паллиативную помощь, необходимо иметь электронное направление от врача первичной медицинской помощи или от лечащего врача. Для стационара направление также может выдать врач мобильной паллиативной помощи.

Помощь ветеранам российско-украинской войны

Каждый гражданин может принять участие в проекте перехода украинских ветеранов от военной службы к гражданской жизни. Желающие могут подать заявку на должность помощника ветерана. В данный момент проект реализуется в 10 регионах.

Кроме того, украинские ветераны и ветеранки имеют право на проведение бесплатных операций в стационарных условиях.

Тем временем Кабинет министров запустил проект, согласно которому украинским ветеранам бесплатно будут вставлять зубные протезы.

Ранее ветеранам также предоставили возможность получить протез повышенной функциональности.

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