Палестинские группировки обстреляли гуманитарный коридор в Газу: ранен израильский военный

Палестинские террористические группировки обстреляли гуманитарный коридор в Сектор Газа во время того, как через контрольно-пропускной пункт "Эрез" проезжали грузовики с гуманитарной помощью. В результате ранение получил израильский военный.

По информации Армии обороны Израиля, боевики вели обстрел из минометов, в результате чего 19-летний израильский военный получил легкие осколочные ранения. Он доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Медики утверждают, что угрозы его жизни нет.

Издание отмечает, что на фоне проведения антитеррористической операции "Страж стен" Израиль продолжает поставки в Газу гуманитарных грузов. Ранее через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы из Израиля въехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом). Тогда на время проезда грузовиков боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. После того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы продолжились.