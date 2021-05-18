Палестинські угруповання обстріляли гуманітарний коридор в Газу: поранений ізраїльський військовий

Палестинські терористичні угруповання обстріляли гуманітарний коридор в Сектор Газа під час того, як через контрольно-пропускний пункт "Ерез" проїжджали вантажівки з гуманітарною допомогою. В результаті поранення отримав ізраїльський військовий.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, бойовики вели обстріл з мінометів, в результаті чого 19-річний ізраїльський військовий отримав легкі осколкові поранення. Він доставлений в лікарню "Барзілай" в Ашкелоні. Медики стверджують, що загрози його життю немає.

Видання зазначає, що на тлі проведення антитерористичної операції "Страж стін" Ізраїль продовжує поставки в Газу гуманітарних вантажів. Раніше через КПП "Керем Шалом" в сектор Гази з Ізраїлю в'їхали п'ять вантажівок з паливом (по 40 тонн в кожному). Тоді на час проїзду вантажівок бойовики терористичних угруповань більш ніж на п'ять годин призупинили ракетні обстріли ізраїльської території з сектора Гази. Після того, як паливо прибуло в Газу, інтенсивні обстріли продовжилися.