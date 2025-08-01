Палестинське питання поставило під загрозу торгову угоду США і Канади

Так, Карні оголосив, що вже у вересні, під час Генасамблеї ООН, Канада може визнати державу Палестина.

Дональд Трамп обурився таким намірам, тому у четвер, 31 липня, натякнув, що США можуть відмовитися від укладання торговельної угоди з Канадою.

"Вау! Канада щойно оголосила, що підтримує державність Палестини. Це дуже ускладнить нам укладання з ними торговельної угоди. О, Канада!!!", - емоційно написав Трамп на платформі Truth Social.

А вже ближче до вечора стало відомо, що США запровадили мито у 35% на імпорт товарів із Канади. А це - серйозний удар для економіки країни-сусіда, яка є одним із головних торговельних партнерів Америки.

Конфлікт між США і Канадою

Між США та Канадою вже кілька місяців триває торговельна напруга. Трамп раніше вже погрожував скасувати переговори через податок на цифрові послуги, який ввела Канада. Тоді уряд Карні пішов на поступки.

Однак зараз питання набагато складніше, адже воно стосується міжнародної політики, близькосхідного конфлікту та довготривалих союзів.

Таким чином, канадсько-американські відносини знову проходять випробування - і цього разу все серйозніше, ніж просто тарифи.