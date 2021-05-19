UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Палестинка открыла огонь из автомата по израильским военным возле Хеврона

Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 19 мая вооруженная автоматической винтовкой М-16 палестинка открыла огонь по израильским военнослужащим в поселении Кирьят-Арба возле Хеврона. Нападавшая была убита, никто из военных не пострадал.

Об этом сообщила радиостанция Kan.

Отмечается, что женщина подошла к посту израильских военных, достала М-16 и открыла огонь по ним и стоящим на остановке мирным жителям. Она успела выпустить 28 пуль, прежде чем была застрелена. В результате стрельбы никто не пострадал.

Минобороны Израиля расследует как автоматическая винтовка попала к палестинской женщине.

Напомним, утром 19 мая северные районы страны подверглись ракетному удару с территории Ливана. Ракеты не нанесли ущерба, но израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе сектора Газа. Один из них - израильская оккупация Газы.

Сегодня стало известно, что граждан Украины планируют эвакуировать из сектора Газа в течение двух суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаобстрелИзраиль