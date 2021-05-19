Палестинка открыла огонь из автомата по израильским военным возле Хеврона

Днем 19 мая вооруженная автоматической винтовкой М-16 палестинка открыла огонь по израильским военнослужащим в поселении Кирьят-Арба возле Хеврона. Нападавшая была убита, никто из военных не пострадал.

Об этом сообщила радиостанция Kan .

Минобороны Израиля расследует как автоматическая винтовка попала к палестинской женщине.

Отмечается, что женщина подошла к посту израильских военных, достала М-16 и открыла огонь по ним и стоящим на остановке мирным жителям. Она успела выпустить 28 пуль, прежде чем была застрелена. В результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним, утром 19 мая северные районы страны подверглись ракетному удару с территории Ливана. Ракеты не нанесли ущерба, но израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе сектора Газа. Один из них - израильская оккупация Газы.

Сегодня стало известно, что граждан Украины планируют эвакуировать из сектора Газа в течение двух суток.