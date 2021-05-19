Израиль подвергся удару с территории Ливана и открыл ответный огонь
На фоне антитеррористической операции Израиля северные районы страны подверглись ракетному удару с территории Ливана. Ракеты не нанесли ущерба, но израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии.
Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Сообщается, что с территории Ливана было выпущено четыре ракеты, сирены звучали в Хайфе и ее окрестностях. По данным военных, одну ракету перехватила система "Железный купол", одна упала в поле и еще две - в Средиземном море у побережья Израиля. В ответ артиллерийские силы Армии обороны Израиля атакуют ряд целей на территории Ливана.
Местные СМИ пишут, что погибших и пострадавших в результате самого обстрела нет, но два человека получили легкие травмы, пытаясь спрятаться в убежище.
Отметим, в течение последней недели боев между Израилем и группировками в секторе Газа было два случая ракетных ударов с территории Ливана и один - с территории Сирии. Израиль считает, что подобные атаки совершили палестинские группировки.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе сектора Газа. Один из них - израильская оккупация Газы.
Сегодня стало известно, что граждан Украины планируют эвакуировать из сектора Газа в течение двух суток.