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Израиль подвергся удару с территории Ливана и открыл ответный огонь

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Хайфа, Среда 19 мая 2021 17:05
Израиль подвергся удару с территории Ливана и открыл ответный огонь Фото: бойцы Армии обороны Израиля (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На фоне антитеррористической операции Израиля северные районы страны подверглись ракетному удару с территории Ливана. Ракеты не нанесли ущерба, но израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что с территории Ливана было выпущено четыре ракеты, сирены звучали в Хайфе и ее окрестностях. По данным военных, одну ракету перехватила система "Железный купол", одна упала в поле и еще две - в Средиземном море у побережья Израиля. В ответ артиллерийские силы Армии обороны Израиля атакуют ряд целей на территории Ливана.

Местные СМИ пишут, что погибших и пострадавших в результате самого обстрела нет, но два человека получили легкие травмы, пытаясь спрятаться в убежище.

Отметим, в течение последней недели боев между Израилем и группировками в секторе Газа было два случая ракетных ударов с территории Ливана и один - с территории Сирии. Израиль считает, что подобные атаки совершили палестинские группировки.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе сектора Газа. Один из них - израильская оккупация Газы.

Сегодня стало известно, что граждан Украины планируют эвакуировать из сектора Газа в течение двух суток.

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