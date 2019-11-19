В Палестине заявили о недействительности заявления Помпео об израильских поселениях

Администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Администрацию США никто не уполномочил и не наделил правом отменять законные международные решения", - сказал он.

Рудейна отметил, что заявление Помпео "является недействительным, отвергается, осуждается и полностью противоречит международному праву и резолюциям международной законности".

Отметим, что принятая в 2016 году резолюция СБ ООН 2334 подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Напомним, США смягчили позицию относительно израильского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудил с американским президентом Дональдом Трампом заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Я разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кто-то должен был сказать простую правду, и президент Трамп сделал это так же, как он сделал с признанием Голанских высот и перемещением посольства США в Иерусалим", - написал Нетаньяху в Twitter.