В Палестине упали три ракеты, есть раненые

Семь палестинцев были ранены из-за взрыва ракетных снарядов из сектора Газа. Две из трех ракет попали возле дома в южном городе Рафах, передает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Третья ракета упала возле забора, разделяющего Израиль и сектор Газа. Израильские военные заявили, что определили "неудачную попытку запуска" из сектора Газа. Однако снаряды не достигли Израиля.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что семь человек получили ранения, но не уточнило их состояние. Также неясно, какая группа палестинских боевиков в Газе стояла за ракетным обстрелом.

Напомним, в июле текущего года глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что приостанавливает выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.

Вскоре. в августе, появилась информация о том, что Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий.

РБК-Украина писало, что Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа, о перемирии на полгода. Согласно достигнутым договоренностям, Палестина обязалась прекратить беспорядки на границе сектора Газы и Израиля, остановить запуски ракет и поддерживать буферную зону на расстоянии 300 метров вдоль границы с Израилем.