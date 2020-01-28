Послам США в Израиле запретили посещать Старый город Иерусалима

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Гражданам США рекомендуют избегать районов, где собрались толпы людей и где увеличилось присутствие полиции

Сотрудникам посольства США в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Израиле.

Сообщается, что гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения уровня осведомленности о безопасности.

" Граждане США должны избегать районов, где собираются толпы людей и где увеличивается присутствие полиции или военных", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Как сообщало РБК-Украина, согласно мирному плану Дональда Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.