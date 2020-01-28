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Палестина відкинула "угоду століття" Трампа

Новини » В світі     28.01.2020 - 22:27
Палестина відкинула "угоду століття" Трампа
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Палестина готова до переговорів з Ізраїлем за участю міжнародних партнерів

Президент Палестини Махмуд Аббас відкинув запропонований мирний план врегулювання конфлікту з Ізраїлем представлений президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Al Jazeera News.

Аббас назвав "угоду століття" Трампа змовою проти палестинського народу, а також заявив, що Єрусалим не продається.

"Єрусалим не продається, і ваш змова не пройде. Ми не дозволимо нехтувати історичними правами палестинського народу, ми віддані Державі Палестина зі столицею в Єрусалимі", - заявив палестинський лідер.

Також Аббас заявив, що Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників - Росії, США, ООН і ЄС.

"Ми приймаємо переговори з Ізраїлем під егідою "четвірки. Ми віддані переговорів на основі міжнародної законності, і ми не приймемо тільки Вашингтона в якості посередника мирного процесу на Близькому Сході", - сказав Аббас.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп презентував "угоду століття" з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно угоді, президент США пропонує визнати Палестину та Ізраїль двома окремими державами.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття". За його словами, мирний план Трампа надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

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