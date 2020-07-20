Пальчевский: власть так и не сдержала предвыборное обещание про посадки коррупционеров

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский напомнил, что власть так и не сдержала предвыборное обещание справедливо наказать коррупционеров.

Об этом заявил на своей странице в Facebook.

"Вы нам рассказывали, что Порошенко плохой, он будет сидеть в тюрьме. Все остальные коррупционеры тоже, а оказывается они прекрасно себя чувствуют. Еще лучше, чем раньше", - считает политик.

Он так же прокомментировал ситуацию с падением рейтинга партии власти.

"Прочитал ответы Разумкова. Он пишет, что "кривая" падения всегда характерна для любой власти. Ну, конечно, в нашей стране, где любая власть: зеленая, синяя, красная "имеет" свой народ в течение тридцати лет. Только перед выборами вы нам ничего не рассказывали, что будете падать так стремительно", - добавил Пальчевский.

Напомним, ранее Пальчевский заявил, что Киеву давно нужна новая инфраструктура. Структура современного города должна соответствовать потребностям человека и природы.

Как известно, Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Согласно последним опросам социологической службы Центр Разумкова, во второй тур выборов мэра проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян.