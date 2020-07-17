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Пальчевский: Киеву нужны не новые каштаны, а новая инфраструктура​​​​​​​

Киев, Пятница 17 июля 2020 19:47
Пальчевский: Киеву нужны не новые каштаны, а новая инфраструктура​​​​​​​
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен уверен в необходимости изменений в Киеве

Киеву давно нужна новая инфраструктура. Структура современного города должна соответствовать потребностям человека и природы.

Об этом заявил бизнесмен Андрей Пальчевский в комментариях журналистам.

"Страна изменилась, изменилось время - и должна измениться столица. Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже", - сказал он.

Пальчевский уверен в необходимости изменений в Киеве.

"Мне нравится Киев, который будет. Ностальгия - хорошее чувство, но на ней, на каштанах и туях далеко не уедешь", - добавил он.

По его мнению, Киеву новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты.

"И самое главное - нормальные дома для жилья. Не эти высокие "человейники", которые заслоняют небо и солнце, а здания гуманной этажности - в пять-шесть этажей, чтобы было вровень с исторической застройкой", - добавил он.

Напомним, ранее Верховной раде рекомендовали принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации. Документ рекомендуют одобрить во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, 9 октября в Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению.

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