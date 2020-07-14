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Пальчевский выходит во второй тур на выборах мэра Киева, - опрос

Киев, Вторник 14 июля 2020 12:07
Пальчевский выходит во второй тур на выборах мэра Киева, - опрос
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В киевский городской совет проходят семь партий

Во второй тур выборов мэра проходят два кандидата - Андрей Пальчевский и Виталий Кличко. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра готовы отдать голоса 44% респондентов, из числа тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центр Разумкова.

Согласно данным опроса, меньше шансов вмешаться в мэрские гонки у Виктора Ляшко - 6%, Игоря Смешко - 5% и Александра Омельченко - 4%.

В киевский городской совет проходят семь партий.

Так, общий перечень политических сил, которые попадают в Киевсовет выглядит следующим образом: "Европейская солидарность" - 20,4%, "Слуга Народа"- 19,3%, "УДАР" - 11,5%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,6%, "Батькивщина” - 7,5%, "Победа Пальчевского" - 6,2%, "Сила и Честь" - 5,1%.

Другие партии пока не дотягивают до проходного барьера. В то же время, поддержка Блока Александра Омельченко находится на грани статистической погрешности, поэтому партия бывшего мэра рискует не попасть в горсовет.

Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу". Опрошено было 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,3%.

Напомним, Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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