Пальчевський: влада так і не стримала передвиборчу обіцянку про посадки корупціонерів

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський нагадав, що влада так і не стримала передвиборчу обіцянку справедливо покарати корупціонерів.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Ви нам розповідали, що він поганий, він буде сидіти у в'язниці. Всі інші корупціонери теж, а виявляється вони чудово себе почувають. Ще краще, ніж раніше", - вважає політик.

Він також прокоментував ситуацію з падінням рейтингу партії влади.

"Прочитав відповіді Разумкова. Він пише, що "крива" падіння завжди характерна для будь-якої влади. Ну, звичайно, в нашій країні, де будь-яка влада: зелена, синя, червона "має" свій народ протягом тридцяти років. Тільки перед виборами ви нам нічого не розповідали, що будете падати так стрімко", - додав Пальчевський.

Нагадаємо, раніше Пальчевський заявив, що Києву давно потрібна нова інфраструктура. Структура сучасного міста повинна відповідати потребам людини і природи.

Як відомо, Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили 1 липня. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, у другий тур виборів мера проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський. За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян.