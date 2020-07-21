Пальчевский: украинцы почти 30 лет видят падение страны

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

По его мнению, пропрезидентская партия на местных выборах потерпит поражение

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" считает, что в Украине сложилась тенденция, когда каждый последующий президент, которого избирают, хуже своего предшественника.

Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала News One.

"Я прожил половину своей жизни, а Украины, как державы, еще не было. Люди, которые родились (после Независимости Украины, - ред.), им уже 30 лет. И они 30 лет видят падение страны, поскольку другого не видели. У нас есть тенденция, что каждый следующий президент хуже предыдущего. Весь украинский народ дал почти 75% поддержки, чтобы убрать Порошенко, но Украина все равно катится вниз", - считает Пальчевский.

По его мнению, пропрезидентская партия на местных выборах потерпит поражение.

Напомним, ранее Пальчевский заявил, что Киеву давно нужна новая инфраструктура. Структура современного города должна соответствовать потребностям человека и природы.

Как известно, Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Согласно последним опросам социологической службы Центр Разумкова, во второй тур выборов мэра проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян.