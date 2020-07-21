Пальчевський: українці майже 30 років бачать падіння країни

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

На його думку, пропрезидентська партія на місцевих виборах зазнає поразки

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" вважає, що в Україні склалася тенденція, коли кожен наступний президент, якого обирають, гірше свого попередника.

Про це Андрій Пальчевський сказав в ефірі телеканалу News One.

"Я прожив половину свого життя, а України, як держави, ще не було. Люди, які народилися (після Незалежності України, - ред.), їм вже 30 років. І вони 30 років бачать падіння країни, оскільки іншого не бачили. У нас є тенденція, що кожен наступний президент гірше попереднього. Весь український народ дав майже 75% підтримки, щоб прибрати Порошенка, але Україна всеодно котиться вниз", - вважає Пальчевський.

На його думку, пропрезидентська партія на місцевих виборах зазнає поразки.

Нагадаємо, раніше Пальчевський заявив, що Києву давно потрібна нова інфраструктура. Структура сучасного міста повинна відповідати потребам людини і природи.

Як відомо, Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили 1 липня. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, у другий тур виборів мера проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський. За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян.