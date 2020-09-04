Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Он также будет настаивать на присвоении Киеву особого статуса для реализации крупных проектов

Бизнесмен, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский считает, что новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы.

Об этом он заявил в эфире NewsOne, комментируя свои первые шаги в случае победы на выборах мэра Киева.

"Прежде всего, я начну со скорой договоренности с командой умных людей относительно правил игры в городе. Имею в виду, что ребята не должны кормиться из города и ставить своих ближайших родственников на "сладкие" места. Например, оснащать киевские больницы аппаратурой за 10 или 12% отката, или продавать землю", - заявил Пальчевский.

По его словам, сейчас он работает с командой специалистов над разработкой плана привлечения инвесторов и создания инфраструктурных объектов в столице.

"Что касается стратегического плана, то можно приходить на пост мэра без профессиональной команды. Поэтому я сейчас работаю с командой специалистов в вопросах инфраструктуры, экономики и финансов. Финансовые инструменты должны быть у Киева, что поможет привлекать инвесторов", - сказал Пальчевский.

Политик также отметил, что будет настаивать на присвоении Киеву особого статуса для реализации крупных проектов.

"Второе, я бы хотел поставить условие руководству страны о том, что в столице должен быть особый статус. Большие проекты, которые создаются в столице, например, вокзалы, мосты, метро должны обеспечиваться из государственного бюджета, поскольку Киев дает работу сотням тысяч людей со всей Украины. И нам необходимо, привлекая этих людей сюда, дать им возможность построить свою жизнь. Построить для них муниципальное жилье, которое казалось бы по доступной цене, как это было сделано в Берлине, Вене или других городах Европы, где люди могут доступно жить в качественном жилье", - заявил Пальчевский.

Кроме этого общественный деятель считает необходимым запретить строительство недвижимости за счет людей, которые инвестируя в собственное жилье остаются обманутыми непорядочными застройщиками.

"Самое главное - нужно запретить строительство, при котором собираются деньги с будущих жильцов на сотни миллионов гривен, а затем "аркадоподобные" существа исчезают с этими деньгами. Хотите строить? Берите в банках деньги, стройте и рискуйте сами, а потом продавайте уже готовое жилье", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой стал Андрей Пальчевский, была зарегистрирована 1 июля.

На днях в политсиле заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.