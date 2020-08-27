Пальчевский призвал власть проконтролировать финансирование вакцины от COVID-19

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Бизнесмен подчеркивает, медицина в стране - в вопиющем состоянии

Выделенные на изобретение вакцины от COVID-19 средства так и не поступили в Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Власть должна привлечь к ответственности виновных.

Об этом заявил бизнесмен, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в интервью "112 каналу".

"До сих пор Институт молекулярной биологии и генетики нашей Национальной академии наук не получил денег, которые были выделены на создание вакцины. А вы помните тех казнокрадов, которые уверяли нас, что деньги выделили? Кто ответил за эту ложь?" - спросил Пальчевский.

Кроме того, по его словам, много врачей, которые лечат пациентов от коронавируса до сих пор не получили в полной мере обещанную правительством прибавку к зарплате.

"Есть врачи, которым ничего не платят. Они оказались на первой линии борьбы с COVID. Эти врачи не могут получить 30% надбавку к зарплате, которую им обещали еще весной", - заявил бизнесмен.

Пальчевский подчеркивает, медицина в стране – в вопиющем состоянии, и для того, чтобы решить любой вопрос, нужно обязательно заносить деньги, ведь вся бесплатная медицина, созданная в советское время потом "досталась людям, которые получают выгоду, используя старую инфраструктуру".

"Ведь больницы не были построены новыми людьми. А пациенты платят за операции врачу, анестезиологу ... За последние 29 лет у нас сложилась ситуация гибридной медицины, когда все расходы ложатся на государство, а доходы - в карман", - констатирует Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Победа Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский.

Ранее сообщалось, что Пальчевский решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. В частности, политик уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.

Согласно последним социологическим исследованиям Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Кличко на грядущих выборах мэра Киева.