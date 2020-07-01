Пальчевский заявил о создании собственной политсилы

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью

Ведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Об этом Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы надеялись на перемены. Но новая власть подвела, а разочарование достигло предела. Поэтому, мы только что зарегистрировали в Минюсте политическую силу - "Победа Пальчевского", - написал он.

Кроме того, Пальчевский обратился к потенциальным избирателям, и описал основные принципы политсилы.

"Наши принципы очень просты – объединительная сила вокруг центра, без деления на Восток, Запад, Север или Юг. Мы займёмся благостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого, мы приведем людей, которые могут", - добавил Пальчевский.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно решению ЦИК, проголосовать на выборах можно будет без зарегистрированного места жительства.

Отметим, в Киеве и Днепре "Слуга народа" решила прибегнуть к нестандартным решениям при выборе кандидатов на мэры города.

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Автор: РБК-Украина