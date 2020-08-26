Пальчевский призвал украинцев более ответственно относится к выборам

Предприниматель, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский считает, что за последние 29 лет власть довела украинцев до нищеты, лишив их сил и веры.

Об этом Пальчевский заявил в интервью NewsOne.

"У людей нет уже никакой силы и веры. И они уже готовы продаться за две банки тушенки, за отремонтированную детскую площадку. Только он должен был отремонтировать десять тысяч таких детских площадок. Построить не один, а пять мостов. Открыть не одну дорогу, а 25 шоссе", - заявил Пальчевский.

Предприниматель также призвал украинцев более ответственно относится к выборам.

"Прошел период голосования сердцем. Теперь нужно уже голосовать умом. Для того чтобы перестать быть зависимыми, нам нужно ответственно относиться к выборам", - добавил он.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский.

Согласно последним социологическим исследованиям Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Кличко на грядущих выборах мэра Киева.