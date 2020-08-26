Пальчевський закликав українців більш відповідально ставиться до виборів

Підприємець, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський вважає, що за останні 29 років влада довела українців до злиднів, позбавивши їх сил і віри.

Про це Пальчевський заявив в інтерв'ю NewsOne.

"У людей немає вже ніякої сили та віри. І вони вже готові продатися за дві банки тушонки, за відремонтований дитячий майданчик. Тільки він повинен був відремонтувати десять тисяч таких дитячих майданчиків. Побудувати не один, а п'ять мостів. Відкрити не одну дорогу, а 25 шосе", - заявив Пальчевський.

Підприємець також закликав українців більш відповідально ставиться до виборів.

"Пройшов період голосування серцем. Тепер потрібно вже голосувати розумом. Для того, щоб перестати бути залежними, нам потрібно відповідально ставитися до виборів", - додав він.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої є Андрій Пальчевський.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями Центру Разумкова - Пальчевський головний конкурент Кличко на прийдешніх виборах мера Києва.