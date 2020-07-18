ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский анонсировал запуск экономической платформы

Киев, Суббота 18 июля 2020 14:11
Пальчевский анонсировал запуск экономической платформы
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Платформа будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса

Бизнесмен, лидер политсилы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский совместно с экономистом Алексеем Кущом анонсировали запуск экономической платформы, которая будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

"На вершине нашей пирамиды политических и экономических приоритетов будет находиться простой украинец, а не олигарх или кредитор. Мы против налогового принципа: с миру по нитке - богатому новое имение на юге Франции", - сказал Кущ.

Создатели обещают уделить особое внимание противостоянию наибольшим "врагам" украинской экономической системы - олигархам и кредиторам, которые загоняют нашу страну в долги.

"Мы с единомышленниками открываем два украинских фронта: первый фронт – против внешнего управления кредиторов, а второй - против внутреннего правления олигархов" - заявил Кущ.

Кроме того, Пальчевский в своем видеообращении пообещал уменьшить налоги, и обеспечить справедливость для каждого.

"Нам необходимо перенести налоговое бремя с простых людей на "олигархический отряд", - уверен Пальчевский.

Напомним, ранее Пальчевский заявил, что олигархи с помощью облигаций внутреннего государственного займа "отбеливают" свой капитал. Тогда как кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевэкономикабизнесАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь