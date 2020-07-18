Пальчевский анонсировал запуск экономической платформы

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Платформа будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса

Бизнесмен, лидер политсилы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский совместно с экономистом Алексеем Кущом анонсировали запуск экономической платформы, которая будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

"На вершине нашей пирамиды политических и экономических приоритетов будет находиться простой украинец, а не олигарх или кредитор. Мы против налогового принципа: с миру по нитке - богатому новое имение на юге Франции", - сказал Кущ.

Создатели обещают уделить особое внимание противостоянию наибольшим "врагам" украинской экономической системы - олигархам и кредиторам, которые загоняют нашу страну в долги.

"Мы с единомышленниками открываем два украинских фронта: первый фронт – против внешнего управления кредиторов, а второй - против внутреннего правления олигархов" - заявил Кущ.

Кроме того, Пальчевский в своем видеообращении пообещал уменьшить налоги, и обеспечить справедливость для каждого.

"Нам необходимо перенести налоговое бремя с простых людей на "олигархический отряд", - уверен Пальчевский.

Напомним, ранее Пальчевский заявил, что олигархи с помощью облигаций внутреннего государственного займа "отбеливают" свой капитал. Тогда как кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.