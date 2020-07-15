ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский: кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета

Киев, Среда 15 июля 2020 16:51
Пальчевский: кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Политик также объяснил причины скупки олигархами облигаций внутреннего государственного займа

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" считает, что олигархи с помощью облигаций внутреннего государственного займа "отбеливают" свой капитал. Тогда как кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала 112.

"Если политической воли нового руководства не хватит и президент Зеленский под давлением общественности не поймет, наконец, что его удел не рассказывать про курсы валют, а заниматься вопросами безопасности и внешних отношений, но не руководством Нацбанка. Люди, далекие от финансов, не понимают, что там миллиарды долларов перекладываются из нашего с вами кармана в свой собственный. А выводятся они при помощи пирамиды внутреннего займа, о которой знает уже любая домохозяйка", - заявил Пальчевский.

Политик также объяснил причины скупки олигархами облигаций внутреннего государственного займа.

"Почему начали покупать облигации внутреннего займа? Потому что они "отбеляют" их капитал. Если они вложили деньги грязные в облигации, потом получили сумасшедшую прибыль за счет игры разницы курсов. Эти люди богатеют, когда все беднеют. Это уже позорно", - добавил Пальчевский.

Политик убежден, кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.

"Складывается впечатление, что МВФ - это монетный двор для нашего руководства. Они берут деньги у МВФ и затыкают щели, в то время как корабль экономики тонет", - резюмировал Пальчевский.

Напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса. Фонд советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины бюджетМВФАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь