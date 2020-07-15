Пальчевский: кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Политик также объяснил причины скупки олигархами облигаций внутреннего государственного займа

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" считает, что олигархи с помощью облигаций внутреннего государственного займа "отбеливают" свой капитал. Тогда как кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала 112.

"Если политической воли нового руководства не хватит и президент Зеленский под давлением общественности не поймет, наконец, что его удел не рассказывать про курсы валют, а заниматься вопросами безопасности и внешних отношений, но не руководством Нацбанка. Люди, далекие от финансов, не понимают, что там миллиарды долларов перекладываются из нашего с вами кармана в свой собственный. А выводятся они при помощи пирамиды внутреннего займа, о которой знает уже любая домохозяйка", - заявил Пальчевский.

Политик также объяснил причины скупки олигархами облигаций внутреннего государственного займа.

"Почему начали покупать облигации внутреннего займа? Потому что они "отбеляют" их капитал. Если они вложили деньги грязные в облигации, потом получили сумасшедшую прибыль за счет игры разницы курсов. Эти люди богатеют, когда все беднеют. Это уже позорно", - добавил Пальчевский.

Политик убежден, кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.

"Складывается впечатление, что МВФ - это монетный двор для нашего руководства. Они берут деньги у МВФ и затыкают щели, в то время как корабль экономики тонет", - резюмировал Пальчевский.

Напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса. Фонд советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.