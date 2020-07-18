Пальчевський анонсував запуск економічної платформи

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Платформа буде орієнтована на збільшення добробуту українців і розвиток малого і середнього бізнесу

Бізнесмен, лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський спільно з економістом Олексієм Кущом анонсували запуск економічної платформи, яка буде орієнтована на збільшення добробуту українців і розвиток малого і середнього бізнесу.

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На вершині нашої піраміди політичних і економічних пріоритетів буде знаходитися простий українець, а не олігарх або кредитор. Ми проти податкового принципу: з миру по нитці - багатому новий маєток на півдні Франції", - сказав Кущ.

Творці обіцяють приділити особливу увагу протистояння найбільшим "ворогам" української економічної системи - олігархам і кредиторам, які заганяють нашу країну в борги.

"Ми з однодумцями відкриваємо два українських фронти: перший фронт – проти зовнішнього управління кредиторів, а другий - проти внутрішнього правління олігархів" - заявив Кущ.

Крім того, Пальчевський у своєму відеозверненні пообіцяв зменшити податки, і забезпечити справедливість для кожного.

"Нам необхідно перенести податковий тягар з простих людей на "олігархічний загін", - упевнений Пальчевський.

Нагадаємо, раніше Пальчевський заявив, що олігархи з допомогою облігацій внутрішньої державної позики "відбілюють" свій капітал. Тоді як кредитами МВФ уряд перекриває лише невеликий дефіцит бюджету країни.