UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Палату представителей США внесли санкции против России. В списке Путин и "Северный поток-2"

Автор: Сергей Пышкин

Члены Палаты представителей представили закон, который является дополнением закона Сената о защите суверенитета Украины от 2022 года. Он включает ряд санкций, среди которых ограничения против "Северного потока-2" и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Что предусматривает представленный закон:

  • санкции против газопровода "Северный поток-2";
  • санкции против добывающей промышленности агрессора;
  • санкции против более чем 3 финансовых организаций;
  • запрет всех операций с новым российским долгом;
  • санкции против Владимира Путина и других российских лидеров;
  • ускоренная помощь Украине;
  • расширение программы противодействия дезинформации и киберактивности России.

"Этот закон повлечет серьезные последствия для России как в финансовом, так и в другом плане, и Конгресс готов действовать, если президент Путин продолжит свое провокационное наращивание военной мощи у границ Украины", - заявил член Палаты представителей Грегори Микс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияСанкции