В Палату представителей США внесли санкции против России. В списке Путин и "Северный поток-2"

Члены Палаты представителей представили закон, который является дополнением закона Сената о защите суверенитета Украины от 2022 года. Он включает ряд санкций, среди которых ограничения против "Северного потока-2" и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета Палаты представителей по иностранным делам.
"Этот закон повлечет серьезные последствия для России как в финансовом, так и в другом плане, и Конгресс готов действовать, если президент Путин продолжит свое провокационное наращивание военной мощи у границ Украины", - заявил член Палаты представителей Грегори Микс.
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