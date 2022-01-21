В Палату представників США внесли санкції проти Росії. У списку Путін та "Північний потік-2"

Члени Палати представників представили закон, який є доповненням закону Сенату про захист суверенітету України від 2022 року. Він включає низку санкцій, серед яких обмеження проти "Північного потоку-2" й президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу комітету Палати представників із закордонних справ.
"Цей закон спричинить серйозні наслідки для Росії як у фінансовому, так і в іншому плані, і Конгрес готовий діяти, якщо президент Путін продовжить своє провокаційне нарощування військової могутності біля кордонів України", - заявив член Палати представників Грегорі Мікс.
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