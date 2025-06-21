Палаццо і яскраві акценти: актриса Світлицька показала трендовий лук на холодне літо

Популярна українська акторка Олена Світлицька продемонструвала стильний і зручний образ, який чудово підходить для прохолодних літніх днів.
РБК-Україна з посиланням на її Instagram вирішило детальніше розповісти, як створити такий лук і кому він підійде.
Її вибір - червоний топ на одне плече з довгим рукавом, який надає образу зухвалості. Асиметричний крій не просто привертає увагу - він робить силует більш витонченим і акцентує на зоні декольте і плечей.
Крім того, вона поєднала топ зі штанами палаццо з фактурної тканини, що нагадує мікс деніму і вовни. Такі штани не тільки трендові - вони тепліші за звичайні та чудово тримають форму. Висока посадка ідеально підкреслює талію, а довжина до підлоги - відсилання до стилю 90-х.
Образ доповнено м'якою бордовою сумкою-клатчем, яка підтримує теплі відтінки луку і додає нотки розкоші.
До того ж - лаконічний золотий годинник, стриманий макіяж і пряме волосся, зібране в низький хвіст.
Завершує лук фінальний штрих - чорна шкіряна куртка з глянцевим ефектом. Такий верхній одяг ідеально підходить для ранку або вечора, коли температура раптово падає.
Олена Світлицька показала лук на холодне літо (скриншот)
Обирайте яскравий топ - асиметрія або відкрите плече створюють візуальний акцент, освіжають образ і надають грайливості.
Фактурні широкі штани - головний must-have літа 2025. Вони і зручні, і мають дорожчий вигляд, ніж класичні варіанти.
Сумка зі штучної або натуральної шкіри - вибирайте глибокі кольори: бордо, шоколад, чорний. Такий аксесуар робить навіть базовий образ вишуканим.
Шкіряна куртка - класика, яка завжди повертається в моду. Особливо доречно для прохолодних днів навесні та літніх вечорів.
Макіяж і волосся - нейтральна гама, природна текстура і простота - ось що робить акцент на одязі, не перевантажуючи образ.
Олена Світлицька показала лук на холодне літо (скриншот)
Цей стильний образ - універсальний. Він пасує дівчатам будь-якої статури завдяки правильно розставленим акцентам: фігура стає візуально стрункою, плечі відкриті, а лінія ніг подовжена.
Особливо гарний вигляд він має на брюнетках і шатенках з теплим або нейтральним тоном шкіри, а й блондинкам, як Світлицька, червоний пасує ідеально - додає яскравості та робить риси виразнішими.
Олена Світлицька показала лук на холодне літо (скриншот)
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