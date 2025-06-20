ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Кросівки з 2017 року": що носить Олена Тополя і скільки коштує її "лук"

П'ятниця 20 червня 2025 14:26
UA EN RU
"Кросівки з 2017 року": що носить Олена Тополя і скільки коштує її "лук" Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Катерина Собкова

Популярний український блогер Ніколас Карма дізнався вартість образу популярної української співачки Олени Тополі, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію блогера в Instagram.

Який "лук" вибрала Тополя

Артистка обрала розслаблений образ: вона одягла чорну футболку з яскравим принтом і написами, білі штани-карго з накладними кишенями та контрастними строчками, а також доповнила лук кросівками на масивній підошві ніжно-персикового відтінку.

А завершити все Олена Тополя вирішила червоною сумкою крос-боді й містким шопером, а також непомітною прикрасою на шиї.

&quot;Кросівки з 2017 року&quot;: що носить Олена Тополя і скільки коштує її &quot;лук&quot;

Олена Тополя (скриншот відео)

Скільки коштує "лук"

"Футболка - мені її подарували. Кросівки - Diesel. Десь на розпродажі (купила - ред.) у 2017-му. Тисяч 5 напевно", - зазначила співачка.

Також вона продемонструвала тканинний шопер із логотипом радіо.

"Це мені сьогодні вручили", - поділилася Тополя.

Як відреагували в мережі

Підписники Ніколаса Карми одразу ж взялися коментувати його відео і зазначили, що приємно бачити, коли відомі люди поводяться просто:

  • "Дуже приємний ролик. Дуже щире відео"
  • "Яка ж вона справжня"
  • "Обожнюємо - і не має значення в якому одязі"
  • "Ви прекрасні. Прості, людяні та душевні"
  • "Простота і милота зашкалює"
  • "Щира"
  • "Дуже приємна і класна".

&quot;Кросівки з 2017 року&quot;: що носить Олена Тополя і скільки коштує її &quot;лук&quot;

Співачка показала, як одягається в повсякденному житті (скриншот відео)

Нагадаємо, Олена Тополя - українська співачка, композиторка й авторка пісень.

У 2010 році представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла 10-те місце.

Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони одружилися у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді