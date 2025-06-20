"Кросівки з 2017 року": що носить Олена Тополя і скільки коштує її "лук"

Популярний український блогер Ніколас Карма дізнався вартість образу популярної української співачки Олени Тополі, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію блогера в Instagram.

Який "лук" вибрала Тополя

Артистка обрала розслаблений образ: вона одягла чорну футболку з яскравим принтом і написами, білі штани-карго з накладними кишенями та контрастними строчками, а також доповнила лук кросівками на масивній підошві ніжно-персикового відтінку.

А завершити все Олена Тополя вирішила червоною сумкою крос-боді й містким шопером, а також непомітною прикрасою на шиї.

Олена Тополя (скриншот відео)

Скільки коштує "лук"

"Футболка - мені її подарували. Кросівки - Diesel. Десь на розпродажі (купила - ред.) у 2017-му. Тисяч 5 напевно", - зазначила співачка.

Також вона продемонструвала тканинний шопер із логотипом радіо.

"Це мені сьогодні вручили", - поділилася Тополя.

Як відреагували в мережі

Підписники Ніколаса Карми одразу ж взялися коментувати його відео і зазначили, що приємно бачити, коли відомі люди поводяться просто:

"Дуже приємний ролик. Дуже щире відео"

"Яка ж вона справжня"

"Обожнюємо - і не має значення в якому одязі"

"Ви прекрасні. Прості, людяні та душевні"

"Простота і милота зашкалює"

"Щира"

"Дуже приємна і класна".

Співачка показала, як одягається в повсякденному житті (скриншот відео)

Нагадаємо, Олена Тополя - українська співачка, композиторка й авторка пісень.

У 2010 році представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла 10-те місце.

Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони одружилися у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.