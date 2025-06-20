"Кросівки з 2017 року": що носить Олена Тополя і скільки коштує її "лук"
Популярний український блогер Ніколас Карма дізнався вартість образу популярної української співачки Олени Тополі, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію блогера в Instagram.
Який "лук" вибрала Тополя
Артистка обрала розслаблений образ: вона одягла чорну футболку з яскравим принтом і написами, білі штани-карго з накладними кишенями та контрастними строчками, а також доповнила лук кросівками на масивній підошві ніжно-персикового відтінку.
А завершити все Олена Тополя вирішила червоною сумкою крос-боді й містким шопером, а також непомітною прикрасою на шиї.
Олена Тополя (скриншот відео)
Скільки коштує "лук"
"Футболка - мені її подарували. Кросівки - Diesel. Десь на розпродажі (купила - ред.) у 2017-му. Тисяч 5 напевно", - зазначила співачка.
Також вона продемонструвала тканинний шопер із логотипом радіо.
"Це мені сьогодні вручили", - поділилася Тополя.
Як відреагували в мережі
Підписники Ніколаса Карми одразу ж взялися коментувати його відео і зазначили, що приємно бачити, коли відомі люди поводяться просто:
- "Дуже приємний ролик. Дуже щире відео"
- "Яка ж вона справжня"
- "Обожнюємо - і не має значення в якому одязі"
- "Ви прекрасні. Прості, людяні та душевні"
- "Простота і милота зашкалює"
- "Щира"
- "Дуже приємна і класна".
Співачка показала, як одягається в повсякденному житті (скриншот відео)
Нагадаємо, Олена Тополя - українська співачка, композиторка й авторка пісень.
У 2010 році представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла 10-те місце.
Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони одружилися у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.
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