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Палаццо и яркие акценты: актриса Светлицкая показала трендовый лук на холодное лето

Суббота 21 июня 2025 07:15
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Палаццо и яркие акценты: актриса Светлицкая показала трендовый лук на холодное лето Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская актриса Елена Светлицкая продемонстрировала стильный и удобный образ, который отлично подходит для прохладных летних дней.

РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram решило детальнее рассказать, как создать такой лук и кому он подойдет.

Какой образ выбрала Елена Светлицкая

Ее выбор - алый топ на одно плечо с длинным рукавом, который придает образу дерзости. Асимметричный крой не просто привлекает внимание - он делает силуэт более изящным и акцентирует на зоне декольте и плеч.

Кроме того, она соединила топ со штанами палаццо из фактурной ткани, напоминающей микс денима и шерсти. Такие штаны не только трендовые - они теплее обычных и прекрасно держат форму. Высокая посадка идеально подчеркивает талию, а длина в пол - отсылка к стилю 90-х.

Образ дополнен мягкой бордовой сумкой-клатчем, которая поддерживает теплые оттенки лука и придает нотки роскоши.

Вдобавок - лаконичные золотые часы, сдержанный макияж и прямые волосы, собранные в низкий хвост.

Завершает лук финальный штрих - черная кожаная куртка с глянцевым эффектом. Такая верхняя одежда идеально подходит для утра или вечера, когда температура внезапно падает.

Палаццо и яркие акценты: актриса Светлицкая показала трендовый лук на холодное лето

Елена Светлицкая показала лук на холодное лето (скриншот)

Как повторить стиль Светлицкой

Выбирайте яркий топ - асимметрия или открытое плечо создают визуальный акцент, освежают образ и придают игривости.

Фактурные широкие штаны - главный must-have лета 2025. Они и удобны, и выглядят дороже, чем классические варианты.

Сумка из искусственной или натуральной кожи - выбирайте глубокие цвета: бордо, шоколад, черный. Такой аксессуар делает даже базовый образ изысканным.

Кожаная куртка - классика, которая всегда возвращается в моду. Особенно уместно для прохладных дней весной и летних вечеров.

Макияж и волосы - нейтральная гамма, естественная текстура и простота - вот что делает акцент на одежде, не перегружая образ.

Палаццо и яркие акценты: актриса Светлицкая показала трендовый лук на холодное лето

Елена Светлицкая показала лук на холодное лето (скриншот)

Кому подойдет такой лук

Этот стильный образ - универсален. Он подходит девушкам любого телосложения благодаря правильно расставленным акцентам: фигура становится визуально стройной, плечи открыты, а линия ног удлинена.

Особенно хорошо он смотрится на брюнетках и шатенках с теплым или нейтральным тоном кожи, но и блондинкам, как Светлицкая, красный подходит идеально - придает яркости и делает черты более выразительными.

Палаццо и яркие акценты: актриса Светлицкая показала трендовый лук на холодное лето

Елена Светлицкая показала лук на холодное лето (скриншот)

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