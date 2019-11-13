Палатный: законопроект о рынке земли необходимо существенно доработать ко второму чтению

Фото: Артур Платный (facebook.com/Artur.Palatnyi)

Платный считает, что принятие закона в нынешней редакции будет иметь катастрофические последствия

Принятый в первом чтении законопроект о рынке земли необходимо существенно доработать ко второму чтению. Такое мнение в Telegram-канале высказал Артур Палатный, народный депутат 7-го и 8-го созывов, возглавлявший две каденции подряд комитет Верховной рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

"Согласно Конституции, земля - это национальное богатство, и такие важные вопросы, как продажа земли необходимо выносить на всенародный референдум. Но сегодня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. Этот документ требует существенной доработки, принятие его в нынешней редакции будет иметь катастрофические последствия для украинцев", - сказал Артур Палатный.

В первую очередь, по его словам, в законопроекте необходимо предусмотреть создание в Украине банка земли, внедрение прозрачного электронного кадастра земель, также должна быть закреплена минимальная цена на землю.

"Кроме того в документе необходимо пересмотреть норму о возможности концентрации в одних руках 200 тысяч гектаров земель. Этот граничный показатель нужно существенно снизить. В противном случае мы получим в Украине новую касту земельных олигархов", - сказал Палатный.

Также политик отметил, что в законопроекте необходимо прописать действенные механизмы для защиты плодородия земель.

Палатный напомнил, что земельный вопрос является очень болезненным для украинцев и большинство населения, согласно социологическим опросам, не поддерживает продажу земель.

Поэтому, по его словам, президент, правительство и Верховная рада должны ответственно и без спешки подойти к принятию столь важных и судьбоносных для страны решений.