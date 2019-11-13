Палатний: законопроект про ринок землі необхідно суттєво доопрацювати до другого читання

Фото: Артур Платний (facebook.com/Artur.Palatnyi)

Платний вважає, що прийняття закону в нинішній редакції буде мати катастрофічні наслідки

Прийнятий у першому читанні законопроект про ринок землі необхідно суттєво доопрацювати до другого читання. Таку думку в Telegram-каналі висловив Артур Палатний, народний депутат 7-го і 8-го скликань, який очолював дві каденції поспіль комітет Верховної ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

"Згідно з Конституцією, земля - це національне багатство, і такі важливі питання, як продаж землі необхідно виносити на всенародний референдум. Але сьогодні Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про відкриття ринку землі. Цей документ потребує суттєвого доопрацювання, прийняття його в нинішній редакції буде мати катастрофічні наслідки для українців", - сказав Артур Палатний.

В першу чергу, за його словами, в законопроекті необхідно передбачити створення в Україні банку землі, запровадження прозорого електронного кадастру земель, також повинна бути закріплена мінімальна ціна на землю.

"Крім того в документі необхідно переглянути норму про можливість концентрації в одних руках 200 тисяч гектарів земель. Цей граничний показник потрібно істотно знизити. В іншому випадку ми отримаємо в Україні нову касту земельних олігархів", - сказав Палатний.

Також політик зазначив, що в законопроекті необхідно прописати дієві механізми для захисту родючості земель.

Палатний нагадав, що земельне питання є дуже болючим для українців і більшість населення, згідно з соціологічними опитуваннями, не підтримує продаж земель.

Тому, за його словами, президент, уряд і Верховна рада повинні відповідально і без поспіху підійти до прийняття таких важливих і доленосних для країни рішень.