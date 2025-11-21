ua en ru
Палатний разом із УДАРом вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 18:05
Палатний разом із УДАРом вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні Фото: Палатний разом із УДАРом вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Олександр Мороз

Рішучість українців у боротьбі за свободу така ж непохитна, як і під час Революції Гідності.

Як пише РБК-Україна, про це заявив перший заступник голови партії УДАР Артур Палатний під час вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Також у церемонії покладання квітів та хвилині мовчання взяв участь лідер партії та мер Києва Віталій Кличко.

"На Алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні згадали тих, хто відстояв гідність і свободу України ціною власного життя… Кожен, хто стояв тоді на Майдані, хто не відступив перед небезпекою, назавжди залишиться в нашій пам’яті", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що сміливість, відданість і мужність Героїв Небесної Сотні продовжують надихати суспільство й сьогодні.

"Вони показали, що боротьба за правду та права людини варта будь-яких ризиків. Боротьба продовжується й зараз, але наша рішучість така ж непохитна, як і тоді. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні!" - наголосив Артур Палатний.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го.

У січні-лютому 2014 року під час протистоянь у центрі Києва та в інших регіонах України загинули учасники Євромайдану, яких називають "Небесною сотнею». Ці люди стали символом боротьби за свободу та гідне майбутнє України.

