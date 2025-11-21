ua en ru
Палатный вместе с УДАРом почтил память Героев Небесной сотни

Украина, Пятница 21 ноября 2025 18:05
Палатный вместе с УДАРом почтил память Героев Небесной сотни Фото: Палатный вместе с УДАРом почтил память Героев Небесной сотни (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Александр Мороз

Решительность украинцев в борьбе за свободу такая же непоколебимая, как и во время Революции Достоинства.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель главы партии УДАР Артур Палатный во время чествования памяти Героев Небесной сотни.

Также в церемонии возложения цветов и минуте молчания принял участие лидер партии и мэр Киева Виталий Кличко.

"На Аллее Героев Небесной Сотни сегодня вспомнили тех, кто отстоял достоинство и свободу Украины ценой собственной жизни... Каждый, кто стоял тогда на Майдане, кто не отступил перед опасностью, навсегда останется в нашей памяти", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что смелость, преданность и мужество Героев Небесной Сотни продолжают вдохновлять общество и сегодня.

"Они показали, что борьба за правду и права человека стоит любых рисков. Борьба продолжается и сейчас, но наша решимость такая же непоколебимая, как и тогда. Слава Героям Небесной Сотни! Слава Украине!" - отметил Артур Палатный.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день, с интервалом в девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Оранжевая революция 2004-го и Революция Достоинства 2013-го.

В январе-феврале 2014 года во время противостояний в центре Киева и в других регионах Украины погибли участники Евромайдана, которых называют "Небесной сотней". Эти люди стали символом борьбы за свободу и достойное будущее Украины.

