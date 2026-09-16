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У Палаті представників стартували дебати щодо проєкту "пекельних санкцій" Грема проти РФ

17:05 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
У Палаті представників стартували дебати щодо проєкту "пекельних санкцій" Грема проти РФ Фото: засідання Палати представників Конгресу США (Getty Images)
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У Палаті представників США почалися дебати щодо санкційного законопроєкту Ліндсі Грема проти Росії та Ірану після процедурного голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х кореспондента "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекса Рауфоглу.

Представляючи законопроєкт, конгресмен Майкл Маккол заявив, що документ має змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Зло наступає, історія кличе, і зараз час діяти", - сказав Маккол.

За його словами, США мають використати доступні інструменти, щоб посилити тиск на Росію. Саме санкційний законопроєкт Грема має стати одним із таких інструментів.

Що відбувається із законопроєктом

Сьогодні документ вже пройшов процедурне голосування в Палаті представників. Його підтримали з перевагою лише у три голоси.

Тепер законопроєкт перейшов до наступного етапу - дебатів. Після їх завершення Палата представників має проголосувати за документ по суті.

Якщо законопроєкт схвалять без змін, його можуть одразу передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Документ передбачає нові санкційні заходи проти Росії та Ірану. Законопроєкт Грема також має створити додатковий економічний тиск на країни, які співпрацюють із Росією та допомагають їй обходити обмеження.

Нагадуємо, 7 серпня Сенат США схвалив "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. За законопроєкт Ліндсі Грема проголосували 86 сенаторів, 11 були проти.

Детальніше про те, кого саме можуть зачепити нові обмеження та які наслідки вони матимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".

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