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В Палате представителей стартовали дебаты по проекту "адских санкций" Грэма против РФ

17:05 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
В Палате представителей стартовали дебаты по проекту "адских санкций" Грэма против РФ Фото: заседание Палаты представителей Конгресса США (Getty Images)
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В Палате представителей США начались дебаты по санкционному законопроекту Линдси Грэма против России и Ирана после процедурного голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х корреспондента "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекса Рауфоглу.

Представляя законопроект, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что документ должен вынудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Зло наступает, история зовет, и сейчас пора действовать", - сказал Маккол.

По его словам, США должны использовать доступные инструменты, чтобы усилить давление на Россию. Именно санкционный законопроект Грэма должен стать одним из таких инструментов.

Что происходит с законопроектом

Сегодня документ уже прошел процедурное голосование в Палате представителей. Его поддержали с преимуществом всего в три голоса.

Теперь законопроект перешел к следующему этапу – дебатам. После их завершения Палата представителей должна проголосовать за документ по существу.

Если законопроект одобрят по-прежнему, его могут сразу передать на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ предусматривает новые санкционные меры против России и Ирана. Законопроект Грэма также должен создать дополнительное экономическое давление на страны, которые сотрудничают с Россией и помогают ей обходить ограничения.

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил "адские санкции" против России и Ирана. За законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.

Подробнее о том, кого именно могут коснуться новых ограничений и какие последствия они будут иметь, читайте в материале РБК-Украина "Адский удар по РФ и ее союзникам: предусматривающий законопроект Грэмма-Блюменталя".

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