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У Палаті представників США анонсували слухання щодо допомоги Україні

Фото: У Палаті представників США анонсували слухання щодо допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Комітет із закордонних справ Палати представників США наступного тижня проведе слухання щодо допомоги Україні. Вони відбудуться у середу, 29 березня.

Про це заявив голова комітету Майк МакКол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Свідками на слуханнях "Нагляд, прозорість і підзвітність допомоги Україні" виступлять виконувачі обов'язків генеральних інспекторів Держдепартаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Очікується, що мільярди доларів, які США виділяють на допомогу Україні, стануть об'єктом підвищеної уваги з боку Палати представників, очолюваної республіканцями.

Генеральні інспектори не оголосили про будь-які випадки нецільового використання наданих США коштів або зброї. Управління генеральних інспекторів веде десятки поточних проєктів, пов'язаних із наглядом за допомогою США Україні.

Нагадаємо, 20 березня Ентоні Блінкен оголосив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України на суму 350 млн доларів.

Про те, що увійшло до нового пакету американської допомоги - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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