У Палаті представників США анонсували слухання щодо допомоги Україні

Свідками на слуханнях "Нагляд, прозорість і підзвітність допомоги Україні" виступлять виконувачі обов'язків генеральних інспекторів Держдепартаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Очікується, що мільярди доларів, які США виділяють на допомогу Україні, стануть об'єктом підвищеної уваги з боку Палати представників, очолюваної республіканцями.

Генеральні інспектори не оголосили про будь-які випадки нецільового використання наданих США коштів або зброї. Управління генеральних інспекторів веде десятки поточних проєктів, пов'язаних із наглядом за допомогою США Україні.

Нагадаємо, 20 березня Ентоні Блінкен оголосив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України на суму 350 млн доларів.

Про те, що увійшло до нового пакету американської допомоги - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.