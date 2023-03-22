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В Палате представителей США анонсировали слушанья по поводу помощи Украине

Фото: В Палате представителей США анонсировали слушанья по поводу помощи Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США на следующей неделе проведет слушанья по поводу помощи Украине. Они состоятся в среду, 29 марта.

Об этом заявил глава комитета Майк МакКол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В качестве свидетелей на слушаньях "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине" выступят исполняющие обязанности генеральных инспекторов Госдепартамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

Ожидается, что миллиарды долларов, выделяемые США на помощь Украине, станут объектом повышенного внимания со стороны Палаты представителей, возглавляемой республиканцами.

Генеральные инспекторы не объявили о каких-либо случаях нецелевого использования предоставленных США средств или оружия. Управление генеральных инспекторов ведет десятки текущих проектов, связанных с надзором за помощью США Украине.

Напомним, 20 марта Энтони Блинкен объявил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 350 млн долларов.

О том, что вошло в новый пакет американской помощи - читайте в материале РБК-Украина.

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