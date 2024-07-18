У Палаті представників попередили Байдена, що він може поставити під загрозу демократів, - ЗМІ

Як повідомляють співрозмовники видання, лідери більшості та меншості Палати сказали йому про це під час приватної зустрічі.

Зокрема журналісти інформують, що розмова у Байдена та Джеффріса відбулася 11 липня, а з Шумером - 13 липня.

Зазначається, що під час розмов лідери Конгресу обговорили з чинним американським президентом занепокоєння, що його подальша участь у перегонах полегшить Республіканській партії шанси на отримання більшості в обох палатах на виборах.

Також видання зазначило, що ще одна людина з близького оточення Байдена прямо сказала президентові про необхідність зняти свою кандидатуру, наголосивши, що це єдиний спосіб зберегти його політичну спадщину та врятувати країну від нового терміну республіканця Дональда Трампа.

Водночас Байден відповів, що він категорично не згоден з такою думкою, оскільки вважає себе найкращим кандидатом, щоб перемогти Трампа.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс повідомив, що Байден сказав Шумеру і Джеффрісу на їхніх особистих зустрічах, що він залишиться у виборчих перегонах.

Після зустрічей лідери Демократичної партії оприлюднили короткі заяви, визнавши лише факт їх проведення, проте не повідомили про їхній зміст.