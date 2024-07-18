В Палате представителей предупредили Байдена, что он может поставить под угрозу демократов, - СМИ

Как сообщают собеседники издания, лидеры большинства и меньшинства Палаты сказали ему об этом во время частной встречи.

В частности, журналисты информируют, что разговор у Байдена и Джеффриса состоялся 11 июля, а с Шумером - 13 июля.

Отмечается, что во время разговоров лидеры Конгресса обсудили с действующим американским президентом беспокойство, что его дальнейшее участие в гонке облегчит Республиканской партии шансы на получение большинства в обеих палатах на выборах.

Также издание отметило, что еще один человек из близкого окружения Байдена прямо сказал президенту о необходимости снять свою кандидатуру, подчеркнув, что это единственный способ сохранить его политическое наследие и спасти страну от нового срока республиканца Дональда Трампа.

В то же время, Байден ответил, что он категорически не согласен с таким мнением, поскольку считает себя лучшим кандидатом, чтобы победить Трампа.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Байден сказал Шумеру и Джеффрису на их личных встречах, что он останется в избирательной гонке.

После встреч лидеры Демократической партии обнародовали краткие заявления, признав лишь факт их проведения, однако не сообщили об их содержании.