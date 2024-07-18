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В Палате представителей предупредили Байдена, что он может поставить под угрозу демократов, - СМИ

Фото: Байдена предупредили о рисках для демократов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Лидер меньшинства Палаты представителей в Сенате Хаким Джеффрис и лидер большинства Чарльз Шумер призвали президента США Джо Байдена не ставить под угрозу способность Демократической партии выиграть выборы в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщают собеседники издания, лидеры большинства и меньшинства Палаты сказали ему об этом во время частной встречи.

В частности, журналисты информируют, что разговор у Байдена и Джеффриса состоялся 11 июля, а с Шумером - 13 июля.

Отмечается, что во время разговоров лидеры Конгресса обсудили с действующим американским президентом беспокойство, что его дальнейшее участие в гонке облегчит Республиканской партии шансы на получение большинства в обеих палатах на выборах.

Также издание отметило, что еще один человек из близкого окружения Байдена прямо сказал президенту о необходимости снять свою кандидатуру, подчеркнув, что это единственный способ сохранить его политическое наследие и спасти страну от нового срока республиканца Дональда Трампа.

В то же время, Байден ответил, что он категорически не согласен с таким мнением, поскольку считает себя лучшим кандидатом, чтобы победить Трампа.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Байден сказал Шумеру и Джеффрису на их личных встречах, что он останется в избирательной гонке.

После встреч лидеры Демократической партии обнародовали краткие заявления, признав лишь факт их проведения, однако не сообщили об их содержании.

Что предшествовало

Напомним, почти две трети демократов считают, что действующий президент США должен сняться с выборов президента и выдвинуть другого кандидата. Об этом свидетельствует опрос Центра исследований общественных отношений AP-NORC.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Байден допустил, что может сняться с выборов. Причиной такого шага могут стать проблемы со здоровьем.

Как стало известно сегодня, в среду, 17 июля, у президента США Джо Байдена был обнаружен положительный результат теста на COVID-19.

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