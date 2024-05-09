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Палата представників не змогла відправити у відставку спікера Джонсона

Вашиингтон, Четвер 09 травня 2024 03:19
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Палата представників не змогла відправити у відставку спікера Джонсона Фото: спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Більшість членів Палати представників Конгресу США не підтримали подання республіканки Марджорі Тейлор Ґрін про відставку спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голосування відбулося у середу, 8 травня. Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів, 43 висловилися проти, семеро утрималися. По партіях, ініціативу Ґрін підтримали 11 республіканців, а 196 висловилися проти. Також чинного спікера підтримали 163 демократи.

Таким чином, Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.

"Я вдячний моїм колегам за виявлену довіру, щоб перемогти ці помилкові зусилля. Сподіваюся, що це кінець персоніфікованого вбивства, яке є характерним для нинішнього Конгресу", - зазначив спікер після голосування.

Причини відставки Джонсона

Наприкінці квітня Палата представників затвердила законопроект про надання військової допомоги для України на понад 60 млрд доларів. З осені минулого року спікер Джонсон відмовлявся виносити документ на голосування, що через зупинку поставок американської зброї, серйозно ускладнило ситуацію на фронті.

Минулого тижня Тейлор Ґрін звинуватила Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала проголосувати за його відставку.

Республіканці в Конгресі сумнівалися, що Ґрін винесе на голосування таке подання.

А лідер партії Дональд Трамп вмовляв Ґрін відмовитися від цієї ініціативи.

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