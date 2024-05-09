Палата представників не змогла відправити у відставку спікера Джонсона

Більшість членів Палати представників Конгресу США не підтримали подання республіканки Марджорі Тейлор Ґрін про відставку спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я вдячний моїм колегам за виявлену довіру, щоб перемогти ці помилкові зусилля. Сподіваюся, що це кінець персоніфікованого вбивства, яке є характерним для нинішнього Конгресу", - зазначив спікер після голосування.

Голосування відбулося у середу, 8 травня. Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів, 43 висловилися проти, семеро утрималися. По партіях, ініціативу Ґрін підтримали 11 республіканців, а 196 висловилися проти. Також чинного спікера підтримали 163 демократи.

Причини відставки Джонсона

Наприкінці квітня Палата представників затвердила законопроект про надання військової допомоги для України на понад 60 млрд доларів. З осені минулого року спікер Джонсон відмовлявся виносити документ на голосування, що через зупинку поставок американської зброї, серйозно ускладнило ситуацію на фронті.

Минулого тижня Тейлор Ґрін звинуватила Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала проголосувати за його відставку.

Республіканці в Конгресі сумнівалися, що Ґрін винесе на голосування таке подання.

А лідер партії Дональд Трамп вмовляв Ґрін відмовитися від цієї ініціативи.

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