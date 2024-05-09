Палата представителей не смогла отправить в отставку спикера Джонсона
Большинство членов Палаты представителей Конгресса США не поддержали представление республиканки Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Голосование состоялось в среду, 8 мая. В целом, Джонсона поддержали 359 конгрессменов, 43 высказались против, семеро воздержались.
По партиям, инициативу Грин поддержали 11 республиканцев, а 196 высказались против. Также действующего спикера поддержали 163 демократа.
Таким образом, Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.
"Я благодарен моим коллегам за оказанное доверие, чтобы победить эти ложные усилия. Надеюсь, что это конец персонифицированного убийства, которое является характерным для нынешнего Конгресса", - отметил спикер после голосования.
Причины отставки Джонсона
В конце апреля Палата представителей утвердила законопроект о предоставлении военной помощи для Украины на более 60 млрд долларов. С осени прошлого года спикер Джонсон отказывался выносить документ на голосование, что из-за остановки поставок американского оружия, серьезно осложнило ситуацию на фронте.
На прошлой неделе Тейлор Грин обвинила Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку.
Республиканцы в Конгрессе сомневались, что Грин вынесет на голосование такое представление.
А лидер партии Дональд Трамп уговаривал Грин отказаться от этой инициативы.
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