Палата представителей не смогла отправить в отставку спикера Джонсона

Большинство членов Палаты представителей Конгресса США не поддержали представление республиканки Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я благодарен моим коллегам за оказанное доверие, чтобы победить эти ложные усилия. Надеюсь, что это конец персонифицированного убийства, которое является характерным для нынешнего Конгресса", - отметил спикер после голосования.

По партиям, инициативу Грин поддержали 11 республиканцев, а 196 высказались против. Также действующего спикера поддержали 163 демократа.

Голосование состоялось в среду, 8 мая. В целом, Джонсона поддержали 359 конгрессменов, 43 высказались против, семеро воздержались.

Причины отставки Джонсона

В конце апреля Палата представителей утвердила законопроект о предоставлении военной помощи для Украины на более 60 млрд долларов. С осени прошлого года спикер Джонсон отказывался выносить документ на голосование, что из-за остановки поставок американского оружия, серьезно осложнило ситуацию на фронте.

На прошлой неделе Тейлор Грин обвинила Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку.

Республиканцы в Конгрессе сомневались, что Грин вынесет на голосование такое представление.

А лидер партии Дональд Трамп уговаривал Грин отказаться от этой инициативы.

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