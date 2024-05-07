Трамп вмовляв конгресвумен Грін відмовитися від голосування за відставку Джонсона, - ABC

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Екс-президент США повідомив Грін, що партія має бути єдиною. Варто зазначити, що Дональд Трамп має значний вплив серед Республіканської партії, а Майк Джонсон є його одним із найближчих соратників. При цьому Марджорі Тейлор Грін також є прихильницею Трампа і відома розповсюдженням теорій змови.

Видання вказує, що Трамп на вихідних розмовляв із Грін приватно і закликав її відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку.

Грін раніше заявляла, що просувається вперед у своїх зусиллях відправити у відставку Джонсона, попри опір багатьох членів Республіканської партії.

Що цьому передувало

Нещодавно Конгрес США схвалив закон про надання Україні майже 61 млрд доларів допомоги. Не останню роль у цьому питанні відіграв речник Джонсон, який спочатку тривалий час блокував виділення допомоги Україні.

Але вже після голосування конгресмен Грін звинуватила Джонсона нібито у зраді та пообіцяла відправити його у відставку. При цьому представники Демократичної партії США заявили, що не підтримають таку пропозицію, якщо її буде висунуто.

А видання Axios писало, що представники Республіканської партії все більше сумніваються у тому, що Грін ініціює голосування щодо відставки Джонсона.

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