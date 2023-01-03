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Палата представників США вперше за століття не обрала спікера в першому турі

Фото: палата представників США вперше за століття не обрала спікера в першому турі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 3 січня, свою роботу розпочав новий 118-й склад Конгресу США. Під час засідання до присяги приведуть 82 нових членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Відомо, що засідання обох палат Конгресу, Сенату та Палати представників, мало розпочатись з голосування за свого наступного спікера. Після чого він складе присягу, а за ним так вчинять новообрані та чинні законодавці з обох палат, щоб розпочати нову сесію.

Попередньо, очікувалось що цю посаду займе Кевін Маккарті з Каліфорнії. Однак представники Республіканської партії не були готові підтримувати його кандидатуру одностайно. Тому вперше за 100 років Палата представників США не змогла відразу обрати нового спікера.

Відзначимо, що за законодавством США - спікер Конгресу має ключове значення для уряду у Вашингтоні. Від буде керувати не тільки нижньою палатою Конгресу. Так він зобов'язаний буде зайняти посаду президента США, у випадку якщо той помре чи буде усунений з посади.

Також, як зауважують знавці американського права, спікер має значний вплив на те, за які законопроекти та поправки голосують у Конгресі, що дає цій посаді значний контроль над тим, що стане законом на майбутній сесії.

Раніше РБК-Україні повідомляло, що діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.

Окрім цього США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України.

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