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Байден незабаром заявить, чи буде знову балотуватись в президенти США, - Politico

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США, Неділя 01 січня 2023 23:07
Байден незабаром заявить, чи буде знову балотуватись в президенти США, - Politico Фото: Джо Байден планує знову йти на вибори президента США у 2024 році (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Попередньо відомо, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року. Таку інформацію виданню підтвердили джерела, наближені до самого президента.

За їх словами, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час своєї відпустки на острові Сен-Круа.

"Джо Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році", - пише Politico.

Відмічається також, що 2023 почався для Байдена та його партії більш політично вдалим. Це викликано також тим, що він висловив підтримку Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Нагадаємо, уряд США розглядає можливість відправки бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки.

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