Байден про війну в Україні та інші виклики: ми збираємо максимально широку коаліцію

США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США у Twitter , про це заявив президент США Джо Байден.

"У момент серйозних глобальних викликів - від світової інфляції, кліматичної кризи до жорстокої війни Росії проти України - ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", - зазначив президент США.

Байден також підкреслив, що його країна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань і працювати разом з союзниками та партнерами.