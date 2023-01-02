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Байден про війну в Україні та інші виклики: ми збираємо максимально широку коаліцію

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Вашингтон, Понеділок 02 січня 2023 18:17
Байден про війну в Україні та інші виклики: ми збираємо максимально широку коаліцію Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"У момент серйозних глобальних викликів - від світової інфляції, кліматичної кризи до жорстокої війни Росії проти України - ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", - зазначив президент США.

Байден також підкреслив, що його країна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань і працювати разом з союзниками та партнерами.

Нагадаємо, раніше президент США заявляв, що країни Заходу згуртовані як ніколи у питанні надання допомоги Україні.

Також ми писали, що Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік, який включає багатомільярдну допомогу Україні.

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