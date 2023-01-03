Палата представителей США впервые за столетие не выбрала спикера в первом туре

Известно, что заседание обеих палат Конгресса, Сената и Палаты представителей должно было начаться с голосования за своего следующего спикера. После чего он примет присягу, а за ним так поступят новоизбранные и действующие законодатели из обеих палат, чтобы начать новую сессию.

Предварительно ожидалось, что эту должность займет Кевин Маккарти из Калифорнии. Однако представители Республиканской партии не были готовы поддерживать его кандидатуру единодушно. Поэтому впервые за 100 лет Палата представителей США не смогла сразу избрать нового спикера.

Отметим, что по законодательству США - спикер Конгресса имеет ключевое значение для правительства в Вашингтоне. Он будет управлять не только нижней палатой Конгресса. Так он обязан будет занять пост президента США, в случае если тот умрет или будет отстранен от должности.

Также, как отмечают знатоки американского права, спикер оказывает значительное влияние на то, за какие законопроекты и поправки голосуют в Конгрессе, что дает этому посту значительный контроль над тем, что станет законом на предстоящей сессии.